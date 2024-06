Maria Ribeiro fala sobre amizade com Anitta e se declara para a cantora - Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 21:45 | Atualizado 14/06/2024 21:47

Rio - Anitta fez uma nova amizade: a atriz Maria Ribeiro. As artistas embarcaram juntas, nesta sexta-feira (14), para um show da cantora no Chile. No Instagram, Maria fez um textão se derretendo por Anitta e deu mais detalhes sobre a amizade.

"A gente se viu pela primeira vez ha 5 meses. Eu me apaixonei de cara. De novo. Só que, dessa vez, pela pessoa física, e não só pela artista e pela figura pública: corajosa, revolucionária, abridora de mares, de autorizações, de celebrações e de comportamentos.", escreveu ela na legenda do post onde publicou uma foto ao lado da cantora em um jatinho."Bom, a gente foi se conhecendo. E um dia ela me chamou pra ver um show que elafaria pra comemorar o aniversário do pai. Quando eu cheguei - e ela tava no palco no Democráticos - veio uma moça em minha direção: Anitta quer saber se você precisa de alguma coisa. Tipo assim: de cima do palco, cantando, ela se preocupa com quem ta na plateia. Se tem alguém sozinho, se tem alguém sendo destratado, se tem alguém precisado de ajudando de ajuda.", continuou."Hoje, eu vim acompanhar ela na turnê do #FunkGeneration, no Chile, pra um rolê que vamos fazer juntas, e ela passou o voo todo me ouvindo e me dando conselhos.", disse."Estou um pouco apaixonada? Estou? Posso estar meio exagerando? Posso. Mas o pior é que eu acho que não. Quer saber? Apesar de tudo, de todos os absurdos dos ultimos dias, eu olho pra ela e penso uma única coisa: O Brasil é mulher.", finalizou.Maria tem dois filhos, João, de 21 anos, fruto do casamento com Paulo Betti. E o caçula Bento, de 14, com o ator Caio Blat. Atualmente, ela namora o compositor Rica Amabis.