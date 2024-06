Carol Dantas se emociona com Davi Lucca em apresentação teatral - Reprodução / Instagram

Carol Dantas se emociona com Davi Lucca em apresentação teatralReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 20:02

Rio - Carol Dantas se derreteu nesta quinta-feira (13) pelo seu filho, Davi Lucca, de 12 anos, fruto do seu antigo relacionamento com Neymar. Através do Stories no Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo toda orgulhosa do jovem participando de uma peça teatral.