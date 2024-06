Lumena Aleluia e Solange Gomes publicam stories com ataques uma a outra - Reprodução

Lumena Aleluia e Solange Gomes publicam stories com ataques uma a outraReprodução

Publicado 14/06/2024 20:00 | Atualizado 14/06/2024 20:01

Rio - Lumena Aleluia e Solange Gomes protagonizaram briga e mandaram indiretas uma para a outra nas redes sociais, nesta sexta-feira (14), após a musa da "Banheira do Gugu" criticar sexo gravado no programa "De Férias com o Ex: Diretoria" em que a ex-BBB participou.

Na cena em questão, diferentes casais praticavam relações sexuais ao mesmo tempo e no mesmo quarto. "Que horror, meu Deus! Para os homens, como sempre, está tudo bem. A degradação das mulheres, é o Brasileirinhas da atualidade", escreveu Solange, se referindo à famosa produtora de filmes pornográficos nos anos 2000.

"Acabem com esse programa, que nojo. Sexo todo mundo faz, e tem que fazer mesmo, não importa o gênero e não importa como. Mas na TV, você assinar um contrato sabendo que, se você entrar no programa e não transar, você não dá conteúdo, é lixo", continuou ela.

A baiana, então, colocou no fundo do vídeo dos stories a edição da Playboy em que a carioca figurou na capa: "Que jornada, hein minha irmã! Olha esse peitinho aí, bonitinho. Que jornada, Solange, 'ressignificou' bonitinho. Eu pegava, cadê você me convidando? "Autorizada é ela… Solange Gomes, defensora dos bons costumes e da família brasileira".

A atriz denunciou uma falsa simetria da ex-sister: "Naquela época, posar na Playboy era algo tão difícil, era muito glamuroso. Protagonistas de novela posavam. Existe uma distância muito grande, não dá para comparar com esse programa".

Ela ainda defendeu o apresentador Gugu: "Eu não transei na televisão, eu não assinei um contrato ou recebi cachê para transar na televisão. Respeitem a memória do Gugu, com programas desse nível. Passava em um domingo à tarde, com o maior apresentador que esse país já teve. Ninguém ali estava transando na televisão, era uma brincadeira, uma gincana, criada pelo Gugu".

Bruno Di Simone detona Solange Gomes após a ex-musa criticar reality show da MTV pic.twitter.com/9N9Uwls6mu — Daniel Nascimento (@colunadodaniel) June 14, 2024

Os seguidores das personalidades se dividiram nas redes sociais. Enquanto alguns consideravam a "hipocrisia" da morena, outros concordaram que posar na Playboy é muito diferente de participar de um reality como "De Férias com o Ex".