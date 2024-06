Nahim com Andréia de Andrade, Lisa Gomes e Paulo Roberto - Reprodução/Instagram

Nahim com Andréia de Andrade, Lisa Gomes e Paulo RobertoReprodução/Instagram

Publicado 14/06/2024 17:56 | Atualizado 14/06/2024 17:58

Rio - Lisa Gomes, repórter do TV Fama, da RedeTV!, fez um desabafo em seu Instagram, nesta sexta-feira (14), lamentando os ataques transfóbicos que vem sofrendo desde que o cantor Nahim morreu e foram divulgadas notícias afirmando que ela é cunhada do artista. Para provar a proximidade, ela postou um vídeo com vários momentos ao lado do artista, encontrado morto dentro de casa na manhã de quinta-feira, 13, aos 71 anos, em Taboão da Serra, em São Paulo. A suspeita é que ele tenha caído da escada.

"Em meio a dor e sofrimento ainda tem pessoas que duvidam da nossa relação. Triste ler alguns comentários acabando com nossa história com Nahim. 'Mentirosos, nunca foram parentes do Nahim', 'Não sabia que Nahim tinha uma cunhada traveco', 'Querem biscoito' e por aí vai… Nossa relação era de verdade, Paulo sempre foi o irmão que Nahim nunca teve e eu a cunhada, amiga e irmã que chegou para completar a família. Qual o significado de irmandade? Simples, AMOR. Era simplesmente isso que sentíamos pelo Nahim e ele se sentia acolhido", iniciou Lisa.

A repórter do TV Fama recebeu apoios de seguidores e amigos famosos como Andréia Sorvetão, Renata Banhara e Carla Vilhena. "Lisa querida, o amor é a maior força do Universo. Use-o e construa um escudo de amor em torno de você e da sua família. Te admiramos muito. Carla e Carlos", escreveu a jornalista.



"Paulo e eu colecionamos histórias lindas e tristes sobre o Nahim e ninguém nunca saberá, porque temos uma promessa de irmandade e respeito por esse homem que mudou a nossa vida e de tantas outras pessoas. Parem, por favor!!! Estamos sofrendo demais para ter que ainda lidar com haters Chega!!! Gente ruim, mal-amada", concluiu Lisa no desabafo.