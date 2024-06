Cauã Reymond e a cadelinha Shakira - Reprodução/Instagram

14/06/2024

Rio - Cauã Reymond, 44 anos, comemorou a alta de sua cachorrinha Shakira, nesta sexta-feira (14). Ela estava internada desde que foi envenenada, há uma semana e passou mal. "Sextou com ela em casa", escreveu o ator no Instagram.



Vários famosos comemoram a melhora da cadela: Angélica, Lívia Andrade, Marcos Mion e Nicolas Prattes foram alguns deles. "Que alegria!", comentou Patrícia Pillar.

Além de Shakira, Romeu, outro cachorro do ator, também foi envenenado, mas, não resistiu. Na sexta-feira (7) passada, Cauã encontrou os animais passando mal ao chegar em casa. No sábado (8), ele lamentou a morte do cão.

"Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa”, desabafou o artista. Antes disso, ele fez um vídeo para dizer que alguém havia dado veneno para os seus animais de estimação. “Um crime absurdo. Uma maldade sem tamanho. Muito triste", desabafou.

O ator mora no Itanhangá, próximo do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, onde moradores procuraram a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para denunciar casos de cães envenenados.