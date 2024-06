Ex-BBB Matteus - Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 18:41 | Atualizado 14/06/2024 18:47

Rio - Matteus, de 27 anos, se pronunciou, através do Stories no Instagram, sobre a polêmica de fraude de cotas nesta sexta-feira (14). Segundo nota do Instituto Federal Farroupilha, o ex-participante do BBB 24 teria ingressado na faculdade em 2014 por meio da Lei de Cotas ao se autodeclarar preto. Na época, o único documento exigido para comprovação de etnia era uma declaração feita pelo próprio aluno.