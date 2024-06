Anitta promove Arraiá e se diverte com amigos famosos - Reprodução / Instagram

Anitta promove Arraiá e se diverte com amigos famosos Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 18:12

Rio - Anitta, de 31 anos, deu uma Festa Junina repleta de famosos, na noite desta quinta-feira (13), no Rio. Através do Stories no Instagram, a cantora mostrou um pouco do Arraiá, que contou com trajes típicos, brincadeiras, fogueira e uma quadrilha organizada pela funkeira.