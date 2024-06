Taylor Swift anuncia fim da ’The Eras Tour’ - Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 14:12

Rio - Após mais de um ano rodando o mundo em turnê, Taylor Swift anunciou o que os fãs mais temiam: a "The Eras Tour" já tem data para acabar. Durante o 100º show da turnê, em Liverpool, na Inglaterra, na noite desta quinta-feira (13), a cantora abriu o coração e falou sobre o que tem vivido nos últimos meses.

Antes de performar a música "All Too Well", Taylor explicou como a turnê se tornou uma grande parte de sua vida. "Este é o 100º show. E isso me impressiona. Não parece uma estatística para mim, porque esta turnê tem sido genuinamente a coisa mais exaustiva, abrangente, porém, mais alegre, mais gratificante, mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida", disse.

Para Taylor, a marca é tão surpreendente que ela não conseguia pensar em um fim, embora ele já estivesse determinado. "Penso: 'Como se celebra o 100º show?' E para mim, a celebração do 100º show significa que esta é a primeira vez que pude reconhecer que esta turnê vai terminar em dezembro e será isso, e parece uma realidade tão distante de agora", afirmou.

A cantora também desabafou sobre a grandiosidade em que a turnê se tornou e como, mesmo fora dos palcos, ela acaba pensando nos shows. "Acho que esta turnê realmente se tornou minha vida inteira. De fato, tomou conta de tudo. Acredito que um dia eu tive hobbies, mas não sei mais quais são porque tudo o que faço quando não estou no palco é sentar em casa e tentar pensar em mash-ups acústicos inteligentes e refletir sobre estar aqui. Quando não estou neste palco, estou sonhando em voltar ao palco com vocês", contou.

Taylor Swift ainda reconheceu o carinho e dedicação dos fãs ao longo deste tempo. "Vocês se esforçaram tanto para estar conosco. Vocês planejaram com tanta antecedência. Vocês planejaram o que iam vestir, memorizaram as letras. Vocês vieram até aqui, organizaram o transporte. E estou pensando nisso, em estar neste momento e estar aqui com vocês. E saibam que aprecio cada gesto que vocês fizeram para estar conosco quando esta turnê atinge três dígitos de shows. Portanto, obrigada", agradeceu.

Desde 17 de março de 2023, Taylor Swift passeia pelos sucessos de todos os seus 11 álbuns em um show de mais de três horas na "The Eras Tour". No site oficial da cantora, a última apresentação está marcada para o dia 8 de dezembro em Vancouver, na Canadá. A declaração da artista acabou com os rumores de que novas datas seriam marcadas para o próximo ano.