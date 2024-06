Ator Rafael Cardoso teria agredido o gerente de um bar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Ator Rafael Cardoso teria agredido o gerente de um bar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 14/06/2024 08:18 | Atualizado 14/06/2024 09:45

Rio - Afastado das redes sociais e das câmeras, Rafael Cardoso quebrou o silêncio sobre a separação com Mariana Bridi e o as polêmicas que se envolveu há alguns meses . Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV Caras, o ator de 38 anos declarou que teve excessos, mas que não se coloca no lugar de culpa.

"É difícil uma ruptura dessas, de criação dos filhos. Estou há um ano sem vê-los, praticamente. Tudo isso bagunça a cabeça. Não sou vítima e nem quero ser", contou o ator, referindo-se aos filhos, Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4, frutos do casamento com a influenciadora Mariana Bridi. Vale lembrar que o artista teve mais uma filha, Helena, no fim do ano passado, com a psicóloga Carol Ferraz.

No fim de 2022, o casal anunciou o fim do relacionamento de mais de 15 anos. Na ocasião, circularam pela web especulações de uma possível traição.