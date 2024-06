Maria Lina se pronuncia após ser acusada de fazer turismo em tragédia do Sul - Reprodução / Instagram

Maria Lina se pronuncia após ser acusada de fazer turismo em tragédia do Sul

Publicado 14/06/2024 13:57 | Atualizado 14/06/2024 13:59

Rio - A influenciadora digital Maria Lina se pronunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (14), para rebater acusações feitas por outra criadora de conteúdo, de que estava no Rio Grande do Sul apenas a 'turismo '. Ellen Milgrau, que está na região realizando faxinas em casas atingidas pelas enchentes, compartilhou um vídeo onde uma moradora local disse que a ex-noiva de Whindersson Nunes e a cantora Flay não teriam contribuído com nada.

"Ellen, pelo jeito você não me conhece e não me acompanha. Eu também não te conheço e não te acompanho. Eu não sei o que está fazendo no Rio Grande do Sul, nem o que fez, e você também não sabe o que eu fiz. Então vamos lá! Não tem justificativa [...] para eu sair da minha casa, ficar tantos dias dormindo no chão de uma pizzaria desativada, passando frio, vendo tanta coisa traumatizante, passei o Dia das Mães lá, que é um dia muito delicado para mim, então, não tem um motivo plausível para eu fazer isso em troca de qualquer coisa referente a minha imagem", iniciou Maria nos stories.

Na sequência ela contou que durante o trabalho voluntário na região, presenciou muitas atitudes contraditórias. "Eu também vi muitas coisas lá. Eu também vi posturas de pessoas que eu não concordava, eu escutei coisas de pessoas grandes, influentes e afins, que não gostei de escutar, que me deixaram indignada, enojada, que eu achei que tinham ido por ego, eu achei muitas coisas lá. Só que eu não estava lá para transformar aquele momento em algo sobre mim, eu estava lá para ajudar e eles também. Então, independentemente de qualquer coisa, a galera ajudou muito", explicou a influenciadora.

Ela também explicou a lista que foi citada por Ellen no vídeo. "Não fizemos tudo o que queríamos, mas fizemos muito por quem precisava também. Eu lhe garanto", revelou.

Por último, a criadora de conteúdo falou sobre algumas personalidades que contribuíram nas doações. "Agradeçam a Kéfera, Whindersson Nunes, Lady Nada, Flay, que ajudaram muito. Muito mesmo. Não cabe a mim e nem a você, Ellen, diminuirmos a ajuda de ninguém só porque julgamos menos importantes", concluiu.