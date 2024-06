Cacau Protasio posa ao lado da atriz Whoopi Goldberg, em evento no Vaticano - Divulgação / Janderson Pires / Palmer Assessoria de Comunicação.

Publicado 14/06/2024 07:30 | Atualizado 14/06/2024 07:31

Rio - Cacau Protásio, de 49 anos, compartilhou em suas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (14), momentos do encontro com o Papa Francisco, no Vaticano, na Itália. A atriz foi convidada junto com outros humoristas de todo mundo, e não escondeu a emoção.



"Gente, o Papa abençoou nossas alianças para a gente renovar votos. Quando cheguei lá, eu dei a aliança para ele. Ele é muito bem humorado, muito legal. Mandou beijos para o Brasil... Ai, to nervosa. Ele deu um terço para a gente. Emocionante", disse a artista, ao lado do marido, Janderson Pires, em um vídeo filmado dentro do Vaticano.