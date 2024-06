Juliette - Foto: Reprodução

JulietteFoto: Reprodução

Publicado 14/06/2024 11:21 | Atualizado 14/06/2024 11:40

Rio - Juliette lançou, na noite desta quinta-feira (13), a música e o clipe de "Vem Galopar", parte do seu novo álbum "São Juão". O projeto audiovisual veio com 10 músicas típicas e duas inéditas, e já está disponível nas plataformas digitais.

fotogaleria

Logo após a publicação nas redes sociais, a artista já começou a receber elogios ao novo hit. "Você se supera a cada projeto, vindo de você, que sempre coloca todo amor do mundo em tudo que se propõe, o resultado não poderia ser diferente. Está lindo". "Arrasou maravilhosa". "Estou encantada com tudo, Ju, sua voz, a produção, as músicas, tudo lindo".

Mas nem todos ficaram satisfeitos com o trabalho e não pouparam as críticas. "Que vergonha alheia, senhor". "Estragou a música e o solinho tão bonito". "Gosto de de você, Ju, mas aí não, Gonzagão tá se revirando no túmulo". "Por isso não querem ela na festa de São João, estraga a cultura raíz", disseram os seguidores que não curtiram a música.

Em entrevista ao programa "TVZ", da Multishow, Juliette disse para a cantora Preta Gil que sempre se sentiu muito segura. "Sempre fui segura, sempre me achei maravilhosa, mesmo lisa, não tendo um real no bolso, as pessoas falam que é muito fácil ser resolvida quando se tem dinheiro, mas eu era pobre e me sentia segura na minha intelectualidade, no meu carisma", disse Juliette, que foi campeã do "BBB 21".