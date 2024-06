Maria Lina recarrega as energias no Rio Grande do Norte - Reprodução / Instagram

Maria Lina recarrega as energias no Rio Grande do NorteReprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 21:52

Rio - A influenciadora Maria Lina, também conhecida por ter noivado com o comediante Whindersson Nunes, tirou um tempo para si para curtir sol, praia e piscina no Rio Grande do Norte, e compartilhou desabafo na quinta-feira (13) sobre o momento.

Nas redes sociais, ela escreveu: "Mas gente falando sério, eu amo ir pro Nordeste, mas dessa vez eu precisava. Não é papo de sem noção, de quem arruma desculpa pra festar e viajar e diz "que ta exausto", mas ja tinha um tempo que eu me sentia mto culpada por curtir e ser eu mesma aqui".

"Tenho esse jeito mais largado, faço minhas brincadeiras falando sobre assuntos sérios que já virou minha marca registrada, mas eu também tenho uma versão que as vezes vcs nem sabem q existe. Essa versão tem culpa, tem medo, tem dúvida, tem stress e dias difíceis. Eu tava calva com as empresas", continuou ela, na publicação com fotos em resort do Nordeste.

Ela ainda garantiu que as férias merecidas foram um "marco de assinatura" para a nova fase da vida, com 25 anos e "melhor do que quando estava com 23". A catarinense que mora na capital de São Paulo vai retornar para casa com as energias renovadas "Voltando ainda mais preparada para São Paulo pra fazer tudo acontecer. Feliz e grata eu estou sempre, mas lá, no meu Nordestão, eu fico mais".