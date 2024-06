Ivete Sangalo e Daniel Cady cozinham juntos em evento em São Paulo - Araujo / AgNews

Publicado 13/06/2024 18:44 | Atualizado 13/06/2024 18:44

Rio - A cantora de axé Ivete Sangalo tranquilizou os seguidores, nesta quinta-feira (13), sobre estado de saúde após aparições públicas com uma tipoia no braço esquerdo, incluindo uma feira de produtos orgânicos com o marido.

"Eu me acidentei numa viagem esquiando e eu quebrei o punho aí coloquei uma placa de titânio e resolvi tirar, para ficar sem aquele corpo estranho que já estava me incomodando. Mas está tudo bem, tudo ótimo, não me impede de fazer absolutamente nada", explicou a artista, se referindo às férias que tirou em 2022 com o primogênito Marcelo Cady.

Ivete Sangalo fala com fãs em evento de produtos orgânicos em São Paulo Araujo / AgNews

Mostrando que realmente pode fazer tudo mesmo com o membro imobilizado, ela e o conjugue Daniel Cady, nutricionista, cozinharam juntos no evento de produtos naturais em São Paulo. Com direito a transmissão ao vivo, eles ficaram cara-a-cara com o público do evento, que conversou e tietou a baiana.