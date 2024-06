Mamma Bruschetta - Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2024 16:37 | Atualizado 13/06/2024 17:04

Rio - Mamma Bruschetta, de 74 anos, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após uma piora no quadro. A atriz foi internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, depois de ser diagnosticada com um quadro de engasgo com possível broncoaspiração.

Segundo boletim médico enviado ao DIA, ela foi transferida para tratar uma infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada. "O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente “Mamma Bruschetta” está internada em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada. Segue recebendo toda a assistência médica necessária, com quadro clínico estável e sem previsão de alta", informou a nota.

Em janeiro deste ano, a celebridade também foi internada na UTI do mesmo hospital da Rede D'or com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca, e recebeu alta no dia 20 após apresentar "boa evolução clinica".