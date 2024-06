Famosos prestigiam espetáculo do Cirque Du Soleil no Rio

Rio - Diversos famosos prestigiaram, nesta quinta-feira (13), o espetáculo do Cirque Du Soleil, "Crystal", que aconteceu na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Nomes como Larissa Manoela e André Luiz Frambach assistiram a apresentação que integra a arte da patinação do gelo com acrobacias. Confira!

Relatar erro