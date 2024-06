Cantor conquistou o público nos programas de auditório dos anos 80 - Reprodução: redes sociais

Cantor conquistou o público nos programas de auditório dos anos 80Reprodução: redes sociais

Publicado 13/06/2024 08:20 | Atualizado 13/06/2024 08:51

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, mais conhecido apenas como Nahim, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta quinta-feira, 13, aos 71 anos, em Taboão da Serra, em São Paulo. A suspeita é que ele tenha caído da escada.

De acordo com a Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será registrado preliminarmente como morte suspeita.

Um funcionário de uma empresa de telefonia estava fazendo uma instalação na rua onde mora Nahim e teria visto o corpo do cantor. A polícia foi acionada e a porta teve que ser arrombada para a entrada dos agentes. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Trajetória

Nascido em 1952, na cidade de Miguelópolis (SP), Nahim começou a tocar aos 10 anos, quando formou seu primeiro grupo musical, chamado New Edition. Na juventude, também se arriscou como piloto de motovelocidade. Durante uma corrida em Interlagos, ele se envolveu em um acidente, no qual sofreu traumatismo craniano.

Após se recuperar, Nahim voltou ao mundo da música. Ele foi descoberto pelo produtor Mister Sam em 1980, que resolveu lançá-lo com o codinome de "Baby Face", gravando dois compactos em inglês. Em 1981, ele gravou o primeiro disco em português, com o sucesso "Cala Essa Boca". Outros hits como "Dá Coração" e "Taka Taka" também foram sucessos, tornando-o um grande ícone nos anos 80. Ao todo, foram 14 discos e 86 músicas.

Na TV, foi considerado o maior vencedor do programa "Qual É a Música?", apresentado por Silvio Santos. Nahim também passou pela TV Globo, onde foi jurado do "Cassino do Chacrinha". Nos anos 2000, apresentou e participou de programas na Record TV e na RedeTV!, sendo um dos poucos que atuou em quase todas as principais emissoras de televisão do país.

Durante a carreira artística, ele integrou também o elenco de reality shows como "A Fazenda", em 2017, e "Power Couple", em 2022.

Em outubro do ano passado, Nahim e Andreia Andrade publicaram um comunicado nas redes sociais, informando o fim do casamento de cinco anos. O ex-casal estava junto há 13 anos. Os dois chegaram a participar do "Power Couple".

Na publicação, eles informaram que não houve nenhum problema específico para o término, mas que foi a melhor decisão: "Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade".

Em abril de 2019, o cantor chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa. Na época, a defesa do cantor disse que ele foi detido após visitar os cachorros, que ficam com a ex-esposa. Em 2020, ele se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.