Desfile da G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, na Avenida Marquês de SapucaíCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 13/06/2024 22:24

A Imperatriz Leopoldinense e a Mangueira se manifestaram, nesta quinta-feira (13), contra o projeto de lei que equipara aborto realizado após 22 semanas a homicídio . Nas redes sociais, as escolas de samba publicaram um cartaz com a frase "Criança não é mãe".

"A Mangueira se une às organizações da sociedade civil que lançaram uma campanha contra o Projeto de Lei que propõe equiparar o aborto legal acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. A proposta poderá ser votada nas próximas sessões do Plenário. #PL1904 NÃO!", escreveu a verde e rosa na legenda do post. Já a Imperatriz, ressaltou: "A Imperatriz Leopoldinense é contra a PL1904. #PL1904NÃO".

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Imperatriz Leopoldinense (@imperatrizleopoldinenseoficial)

Na quarta-feira (5), a Câmara dos Deputados aprovou com urgência de votação um projeto de lei que equipara ao crime de homicídio o aborto realizado após 22 semanas de gestação e com viabilidade do feto, mesmo quando a mulher grávida tenha sido vítima de estupro, em uma iniciativa de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal (STF).

PL pode ser votada ainda na próxima semana

Com a urgência aprovada, o PL é analisado diretamente no plenário, sem precisar passar antes por discussões em comissões temáticas da Câmara. A expectativa do autor da proposta, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), e do presidente da FPE, Eli Borges (PL-TO), é que o mérito seja votado na semana que vem.

O projeto tem o apoio da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) e da bancada da bala, três dos grupos mais conservadores do Legislativo brasileiro. A votação de urgência acelera a tramitação do projeto.