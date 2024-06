Camila Moura comemora aniversário com tema de Dia dos Namorados - Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 10:40 | Atualizado 13/06/2024 10:41

Rio - A influenciadora digital Camila Moura, ex de Lucas Buda do "BBB 24", comemorou seus 30 anos, nesta quarta-feira (12), num buffet na Zona Leste de São Paulo. A professora de história uniu duas datas e fez um festão com a temática de Dia Dos Namorados e também celebrou o lançamento da sua nova linha de gloss.



"E que comece a comemoração dos meus 30 anos!", escreveu a historiadora na legenda do vídeo onde mostrou a festa. Tons de vermelho, "boquinhas", flores e muitos balões em formato de coração foram alguns dos itens escolhidos para a decoração. O bolo, com três camadas, também era da cor do amor.