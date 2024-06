Andrezinho - Reprodução de vídeo / Record TV

Publicado 13/06/2024 09:10 | Atualizado 13/06/2024 09:34





"Tristeza. Somos família e todos são sobrinhos", iniciou o músico ao jornal "Folha de S. Paulo". "Essa questão está com os nossos advogados e eles vão resolver. Dá muita tristeza pelo trabalho. Mas a vida continua", confluiu o artista. Rio - Após os herdeiros de Anderson Leonardo iniciarem uma batalha judicial com os integrantes do Molejo pela marca do grupo , um dos fundadores da banda, Andrezinho, lamentou o ocorrido, nesta quarta-feira (12), durante o Prêmio da Música Brasileira, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O vocalista morreu em abril , aos 51 anos, vítima de um câncer na região da virilha."Tristeza. Somos família e todos são sobrinhos", iniciou o músico ao jornal "Folha de S. Paulo". "Essa questão está com os nossos advogados e eles vão resolver. Dá muita tristeza pelo trabalho. Mas a vida continua", confluiu o artista.

Entenda:

Os desentendimentos começaram após a decisão dos membros remanescentes da banda de não serem mais gerenciados pela empresa de Anderson, Molejo & Molejo Produções e Eventos LTDA.

Na segunda-feira (10), os integrantes do grupo participaram do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, onde divulgaram o novo projeto do grupo, o primeiro após a morte do ex-vocalista. Na ocasião, Andrezinho, comentou como tem sido após a perda do amigo.

"O Molejo é oriundo de alegria. O Anderson transmitia isso sempre para todos, e ele sempre frisava isso até nos momentos que estava no leito. Se dava uma melhorada, ele pegava um instrumento. Então, a nossa intenção é continuar o legado que construímos juntos", falou.