Grupo Molejo - Reprodução/Facebook

Publicado 12/06/2024 13:32 | Atualizado 12/06/2024 13:52

Rio - Os herdeiros de Anderson Leonardo entraram em conflito com os demais integrantes do grupo Molejo, um mês e meio após a morte do cantor. Os desentendimentos começaram após a decisão dos membros remanscentes da banda de não serem mais gerenciados pela empresa de Anderson, Molejo & Molejo Produções e Eventos LTDA.



"Os herdeiros de Anderson Leonardo foram surpreendidos ao serem informados pelos demais integrantes, por intermédio de advogado e após 19 dias do falecimento de Anderson Leonardo, especificamente em 15 de maio de 2024, que a banda não seria mais representada pela empresa de Anderson, Molejo & Molejo Produções e Eventos LTDA. Essa empresa é a titular da marca Molejo e correlatas do grupo, que pertencia exclusivamente a Anderson Leonardo", informou o advogado Eduardo Mello, em nota.

Nesta terça-feira (11), a viúva do músico, Paula Cardoso, fez um desabafo nas suas redes sociais sobre a batalha judicial. Cardoso lamenta a "sujeira" e fala sobre o legado de Anderson, que morreu em abril, aos 51 anos , vítima de um câncer na região da virilha.

"É muito triste ver que tudo que vc mais amou na vida está se perdendo no meio de tanta sujeira, sujeira essa que vc tbm sempre soube, mas vc sempre pensou mais nos outros que em vc mesmo… antes de dormir sempre me pergunto como vc agiria em certas situações, que atitudes vc tomaria afinal vc sempre falou que eu era “Anderson Leonardo” de saia!!!", começou.

"Desculpe pelo choro hoje não ser só de saudade mas sim de revolta com tudo que está acontecendo, e te prometo que pela nossa 'Alice' o que depender da minha força e disposição irei lutar pra seguir com tudo que vc sempre sonhou, com honestidade,com caráter, com respeito e principalmente amor pela música que aprendi a admirar graças a vc!!!

"Falar de LEGADO é muito fácil da boca pra fora, LEGADO tbm é ser leal aquilo que era de vontade tendo empatia e respeito principalmente com o homem que conseguiu vencer sozinho sem passar por cima de ninguém!!! Posso até não conseguir mas irei tentar até o fim fazer que vc se orgulhe do seu verdadeiro legado!!!! Hoje eu entendo quando vc falava que “PAPAI É PELÉ”!!!!", escreveu.



Molejo de volta aos palcos

Na última segunda-feira (10), os integrantes do grupo fizeram uma participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta" , da TV Globo, onde divulgaram o novo projeto do grupo, o primeiro após a morte do ex-vocalista. Na ocasição, Andrezinho, um dos membros, comentou que tem sido diferente sem Anderson.

"O Molejo é oriundo de alegria. O Anderson transmitia isso sempre para todos, e ele sempre frisava isso até nos momentos que estava no leito. Se dava uma melhorada, ele pegava um instrumento. Então, a nossa intenção é continuar o legado que construímos juntos", disse.