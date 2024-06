Regina Duarte se despede de Ilva Niño e faz homenagem - Reprodução

Publicado 12/06/2024 19:15

Rio - Regina Duarte se despediu, nesta quarta-feira (12), de Ilva Niño, que morreu aos 89 anos e estava internada há cerca de um mês no Hospital Quali, em Ipanema, Zona Sul do Rio, após passar por uma cirurgia cardíaca. Em seu Instagram, a atriz fez uma homenagem para sua companheira de cena em "Roque Santeiro" e falou sobre a parceria das duas.

"Minha Mina querida era a atriz que sustentava na medida exata as pirações alucinadas de patroa que eu interpretava pudesse 'enlouquecer' em cada cena de um jeito. Às vezes a gente parava a cena pra rir. E se abraçava. A melhor coisa que pode acontecer com um ator é conseguir uma parceira de cena tão entregue quanto. Aquela que é embarca de corpo e alma na proposta do autor e… vão além. Ilva Nño, minha amiga querida: você vai fazer falta. Que Deus te receba com alegria no seu Reino da Vida Eterna. Você merece sempre o melhor", escreveu na legenda da publicação. Na novela, Ilva interpretava Mina, a empregada e confidente da viúva Porcina, personagem de Regina Duarte.

