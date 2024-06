Tata Werneck reforça importância do teste do pezinho após resultado inesperado no exame da filha - Reprodução / Instagram

Publicado 12/06/2024 18:06

Rio - Após contar no programa "Conversa com Bial" sobre o susto que passou no nascimento da filha, Clara Maria, com um teste do pezinho errado, Tata Werneck usou as redes sociais, nesta quarta-feira (12) para reforçar a importância do exame e esclareceu o que aconteceu com a pequena.

"Amigos, bom dia, tudo bem? Primeiro, quero agradecer a repercussão maravilhosa e o carinho de vocês na minha entrevista com o Bial, com a minha filha. Queria explicar um pouco sobre o teste do pezinho porque muita gente ficou preocupada. O teste do pezinho é fundamental, primordial, tem que fazer. É muito importante, ele salva vidas de milhares de crianças", disse a humorista.



"Esse diagnóstico tão precoce é super importante, tem que fazer. Esse teste é tão bom que ele é muito sensível, então duas vezes deu que a Cacá tinha possibilidade de ter isso. O teste do pezinho é fundamental na prevenção de doenças raras e sérias, tem que ser feito e é feito com muita excelência pelo SUS", explicou. Atualmente, Clara Maria tem 4 anos e é fruto do casamento da apresentadora com Rafa Vitti.

Entenda



Durante sua entrevista, na última sexta-feira (7), Tata relatou o susto que passou com a filha. "Veio errado dizendo que ela tinha uma coisa muito séria, que ela ia ficar cega, surda, não ia se desenvolver... O pediatra falou que 80% dos testes do pezinho dão falso positivo e a gente fez outro, e deu de novo. Eu entrei em uma depressão absurda, meu leite secou. A gente fez o exame genético dela e saiu em dezembro, então eu fiquei de outubro até dezembro achando que minha filha ia ter algo super sério".



"E aí veio a pandemia, eu estava com diabetes, fiquei com 48% de gordura corporal. Eu fiquei apavorada porque olhei para minha filha, aquele amor que, de fato, não imaginei que pudesse sentir, não sabia como me proteger, como proteger minha filha e quem eu amava", disse ela, na ocasião.