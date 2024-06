Ilva Niño morre aos 89 anos, no Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 12/06/2024 13:43

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, nesta quarta-feira (12), para lamentar a morte Ilva Niño. Conhecida por interpretar Mina, na novela "Roque Santeiro", a veterana estava internada há cerca de um mês no Hospital Quali, em Ipanema, Zona Sul do Rio, após passar por uma cirurgia cardíaca.