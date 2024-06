Kevin Spacey diz que deve - Reprodução / YouTube

Publicado 12/06/2024 20:03

Rio - Kevin Spacey, de 64 anos, não segurou as lágrimas ao falar sobre sua situação financeira após enfrentar acusações de assédio e agressão. Em entrevista ao programa "Piers Morgan Uncensored", publicado no YouTube, nesta terça-feira (11), o ator de "House Of Cards" contou que sua casa está prestes a ser leiloada por não ter dinheiro para conseguir pagar as contas.

"Esta semana, onde eu tenho morado em Baltimore (EUA), está tendo a hipoteca executada. Minha casa está sendo vendida em leilão. Eu tenho que voltar para Baltimore e colocar todas as minhas coisas em um armazenamento. Eu não tenho certeza sobre onde vou morar agora", revelou ele, que disse ainda estar na cidade americana desde 2012, quando começaram as gravações de "House Of Cards".

De acordo com o ator, ele morava na casa que está sendo vendida desde 2016. "Eu não posso pagar as contas que devo", afirmou o ele, que disse não ter dinheiro algum. "Eu ainda devo muitas contas legais, que não consegui pagar", disse. Ao ser perguntado sobre o quanto deve, Kevin respondeu hesitante: "Muitos milhões".

Relembre o caso

Kevin Spacey foi acusado de agressão sexual por quatro homens, no Reino Unido, entre 2001 e 2013, especialmente a partir de 2004, quando era diretor do renomado teatro Old Vic, em Londres. A denúncia mais séria contra o protagonista da série "House of Cards" diz respeito a um homem que o acusou de "drogá-lo" e fazer sexo com ele enquanto dormia.

As primeiras acusações contra Spacey surgiram em 2017, no auge do movimento #MeToo, em um momento em que estava em alta com sua fama como protagonista da série de sucesso da Netflix. Como consequência, ele foi afastado de "House of Cards" e de outros projetos em que iria participar.

Nos interrogatórios da polícia, divulgados durante o julgamento, os quatro homens disseram não ter ousado denunciar antes por medo de não serem acreditados, ao enfrentarem uma figura muito famosa e influente. Diante do júri, o ator se descreveu como um "grande paquerador", mas negou qualquer comportamento "violento", "agressivo" ou "doloroso", afirmando que os argumentos da acusação eram "fracos". Ele se declarou "destruído" pelas acusações e lamentou uma "reputação perdida".

Todas as nove acusações, incluindo sete de agressão sexual, uma de levar uma pessoa a ter relações sexuais sem consentimento e outra de levar uma pessoa a ter relações sexuais com penetração sem consentimento, foram rejeitadas pelos membros do júri, tornando o ator inocente.

Também acusado de agressão sexual nos Estados Unidos, Spacey foi declarado inocente por um tribunal civil de Nova York em 2022. Em 2019, as acusações contra ele foram retiradas em outro caso. Recentemente, o ator negou novas acusações de agressão sexual antes da transmissão do documentário "Spacey Unmasked", "Spacey Desmascarado", em tradução literal.