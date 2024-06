Sasha Meneghel e Bruna Marquezine no podcast "Famosos Conselhos" - Reprodução / Youtube

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine no podcast "Famosos Conselhos"Reprodução / Youtube

Publicado 12/06/2024 18:54

Rio - As amigas Bruna Marquezine e Sasha Meneghel detalharam a própria amizade de milhões nessa quarta-feira (12), durante o podcast "Famosos Conselhos", e a morena explicou que, por conta do "jeitinho" das duas, elas se afastaram por um tempo.

"Mesmo ela sempre sendo minha irmã, minha família, a gente também é parecida e eu tenho pavor de incomodar, eu tenho medo de estar forçando minha presença ali. Então, sempre me afasto e ela faz a mesma coisa", iniciou a atriz de Besouro Azul.

O medo de incomodar parece ser comum entre a geração Z, em que elas estão inseridas: "Nesse momento que a gente se distanciou foi por isso, por respeito ou medo de estar impondo alguma coisa. Mas hoje em dia a gente já entendeu isso. Eu conheço essa insegurança porque também passo por isso", concluiu.

As bff (best friends forevers, termo em inglês traduzido como melhores amigas para sempre), no entanto, aprenderam como lidar com a amizade. A filha de Xuxa afirmou ter que "aprender que não é pessoal" quando a affair de João Guilherme demora demais para responder no Whatsapp.