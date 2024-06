Rafa Kalimann compartilha aula de hipismo - Reprodução

Publicado 12/06/2024 18:04

Rio - Rafa Kalimann utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (12), para compartilhar um vídeo fazendo aula de hipismo. Em seu Instagram, a atriz e influenciadora aproveitou para ressaltar a importância da atividade na sua vida.

"Isso tem me feito um bem que só Deus sabe", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas ficaram encantados com o registro. "Confesso que tenho medinho mas é lindo de ver", afirmou uma seguidora. "Te vez em paz me deixa feliz", pontuou outra. "Não é terapia mas é terapêutico! Esses seres transmitem uma paz gigante e fazem um bem danado", disse uma pessoa.

Nos stories, Rafa, que revelou anteriormente que após um acidente com um cavalo ficou com trauma da atividade, não escondeu sua felicidade com o retorno. "Valorizem minha evolução? O trauma está saindo e estou me superando cada dia mais! Feliz", destacou.

