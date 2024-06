Famosos prestigiam Prêmio da Música Brasileira

Rio - Diversos famosos prestigiaram, nesta quarta-feira (12), no Prêmio da Música Brasileira, que acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A edição deste ano vai homenagear o Tim Maia e contou com a presença do filho do cantor, Carmelo Maia, além de nomes como Iza e Roberta Miranda. Confira!

