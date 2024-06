Rosalba Nable e o namorado Carlos Wanderson - Reprodução / Instagram

12/06/2024

Rio - É o amor! Na quarta-feira (12), dia dos namorados, Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, recebeu uma declaração apaixonada do namorado Carlos Wanderson e se derreteu por ele no Instagram, onde os pombinhos já compartilharam cliques em viagens e momentos a dois.

"Rezo todas as noites para que Deus continue a cuidar do nosso amor. Que a nossa parceria seja celebrada a cada amanhecer e que tenhamos sabedoria para vencer todos os desafios que surgirem em nossa estrada. Te amo infinitamente my love", escreveu o estudante universitário de Minas Gerais, inscrito no curto de análise de sistemas.

A mãe da atriz, que disse "Amor meu", ignora as criticas por namorar um homem mais jovem, e é apoiada pela filha e o respectivo namorado, Marcus Buaiz. Rosalba e Carlos engataram o namoro em 2022, e apesar de serem discretos — ele, especialmente — postaram fotos de viagem a praia de Cumbuco, no Ceará.

Mais cedo, ela também se declarou em outra postagem: "E de repente tudo virou do avesso e há mais de um mês vivemos um meu momento muito triste, complicado. Minha vida está em suspenso, estou à flor da pele, desorientada. Mas vc é só carinho, atenção, paciência. Me dá seu amor incondicional". Viva o amor