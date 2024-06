Pedro Sampaio e Henrique Meinke no dia dos namorados - Reprodução / Instagram

Publicado 12/06/2024 21:40

Rio - O DJ Pedro Sampaio, que se assumiu bissexual em um show no festival Lollapalooza, compartilhou nesta quarta-feira (12) imagens de momentos a dois com o namorado Henrique Meinke no Instagram, em uma troca de mensagens de carinho e emoji no dia dos namorados.

"Feliz dia", escreveu Pedro, com um emoji de coração. "Obrigado por tudo, te amo!", respondeu o amor, postou uma montagem nos stories com quatro cliques românticas do casal e escreveu um "te amo" com outro emoji de coração.

Henrique, cuja relação com o artista foi revelada também no ano passado, é de Mato Grosso e mora no Rio, atua como modelo e jogador de de vôlei profissional e posta nas redes sociais um estilo de vida praiano, surfando e curtindo nos cartões postais da Cidade Maravilhosa.