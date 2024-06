João Guilherme e Bruna Marquezine prestigiam desfile da marca de Sasha Meneghel - Van Campos/Agnews

Publicado 10/06/2024 14:24 | Atualizado 10/06/2024 14:25

Rio - Apesar de não assumirem oficialmente o relacionamento, Bruna Marquezine, 28 anos, e João Guilherme, 22, não se desgrudam mais e deixam cada vez mais evidente que vivem um romance. Nesta segunda-feira (10) não foi diferente. Os dois chegaram juntinhos ao desfile inaugural da marca de Sasha Meneghel, que é fundadora e diretora criativa.

O evento aconteceu em São Paulo e Marquezine se emocionou durante o desfile e também chorou ao abraçar a filha de Xuxa nos bastidores.

"Sasha é uma pessoa de uma generosidade impressionante, ela é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu a amo”, disse Marquezine aos jornalistas ao chegar no local do desfile.

O evento aconteceu na Mula Preta, estúdio e loja de mobiliário, no Jardim Europa. Entre os convidados, nomes como Taís Araujo, IZA e Gkay, além da mãe, Xuxa Meneghel, o marido da diretora criativa, João Lucas, e do pai, Luciano Szafir.

Bruna e o filho do cantor Leonardo foram flagrados juntos pela primeira vez em janeiro deste ano, no mesmo carro, em evento. Eles também passaram a virada do ano com amigos em Noronha.