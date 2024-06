Jo - Van Campos/Agnews

Publicado 10/06/2024 14:02 | Atualizado 10/06/2024 14:09

Rio - Sasha Meneghel está decolando no mundo da moda. A estilista apresentou ao público, nesta segunda-feira (10), sua nova marca de roupas, Mondepars, com um grande desfile em São Paulo. Entre os presentes, estava sua mãe, a apresentadora Xuxa Meneghel, que foi conferir de perto o sucesso da filha. Ela estava acompanhada do marido Junno Andrade, e do seu cachorrinho que ela não larga nunca.

“Eu digo que ela é um orgulho, mas é muito mesmo em todos os sentidos. Eu imaginei alguém muito parecido com ela”, comentou Xuxa, em uma publicação em seu perfil no Instagram.Sasha ficou emocionada com as palavras da mãe. "Minha mãe me inspira desde sempre, olha a quantidade de ombreira que eu estou usando. Inclusive, esse vestido que ela está vestindo teve como base uma roupa que ela usou em seus programas. Eu estou muito feliz e muito feliz que você veio”, disse.



O desfile inaugural aconteceu na Mula Preta, estúdio e loja de mobiliário, no Jardim Europa. Entre os convidados, nomes como Bruna Marquezine, Taís Araujo, IZA e Gkay, além do marido da diretora criativa, João Lucas, e do pai, Luciano Szafir.