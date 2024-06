Helena Ranaldi e Dan Stulbach - Felipe Souto Maior/ AgNews

Rio - Helena Ranaldi reencontrou Dan Stulbach, com quem contracenou na novela "Mulheres Apaixonadas (2003), da TV Globo, no Festival de Cinema de Pernambuco, no centenário Teatro do Parque, em Recife, na noite deste domingo (9). No folhetim de Manoel Carlos, a personagem da atriz, Raquel, apanhava do marido, Marcos.

No evento, Helena apresentou seu novo filme, "Cordel do Amor Sem Fim", dirigido por seu marido Daniel Alvim. Já Dan falou sobre o curta "Jogo de Classe", do diretor Quico Meireles.