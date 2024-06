Flora Gil atualiza estado de saúde de Preta - Reprodução do Instagram

Publicado 10/06/2024 07:31 | Atualizado 10/06/2024 08:50

Rio - Flora Gil, de 64 anos, compartilhou no Instagram Stories, neste domingo (9), um clique em que aparece segurando braço de Preta Gil, que está internada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, e mostrou o acesso venoso colocado na artista para receber medicação. A mulher de Gilberto Gil ainda atualizou os fãs sobre o estado de saúde da cantora. "Preta Gil é forte e já está muito bem! logo ela tá de volta com força total", escreveu na legenda.

Preta está na unidade de saúde para tratar uma infecção urinária devido a um cálculo renal. Em um comunicado publicado no Instagram Stories, neste sábado (8), a equipe da artista também informou que ela está bem e que, em breve, retomará os compromissos profissionais.

"Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clinica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. Devido a isso, a artista precisou cancelar sua agenda de shows desse final de semana no 'Presença Festival' e 'Festival Salve o Sul'. Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais", diz a nota.

Preta Gil venceu um câncer no intestino em dezembro de 2023. Durante o tratamento, a artista precisou passar por tratamentos com quimioterapia, radioterapia e intervenções cirúrgicas para remover o tumor.