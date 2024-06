As irmãs Maiara e Maraisa - Gabi de Morais / divulgação

Rio - Maiara & Maraisa gravaram recentemente o novo DVD "iMEMsidão" na Pecuária de Goiânia. A data de lançamento ainda não foi definida, mas o projeto, em homenagem aos 91 anos da cidade, vem recheado de novidades, com canções inéditas, regravações e convidados para lá de especiais: Bruno & Marrone, Leonardo, Amado Batista e Di Paullo & Paulino.

"Para este projeto escolhemos artistas ligados à cidade de Goiânia, e que também fazem parte da nossa trajetória profissional, é um desejo antigo nosso fazer uma homenagem para esta cidade que é o berço da música sertaneja no Brasil", explica Maraisa.

Maiara afirma que se sente muito realizada em regravar grandes sucessos conhecidos nas vozes desses artistas que são referências para elas. "Cantar essas canções do lado deles no palco... Ai, eu zerei a vida. Cantar 'Princesa' ao lado do Amado Batista é reviver momentos da nossa infância que aquece nossa alma", diz.

A dupla ainda dividiu os vocais de "Amor de Primavera" com Di Paullo e Paulino. e "Goiás é Mais" com Bruno e Marrone. "Que tem uma importância enorme na nossa trajetória musical e graças a Deus nossos caminhos sempre se cruzam. E com Leonardo gravamos 'Rumo à Goiânia', que é a música quem vem na cabeça quando fala o nome da cidade, sem contar que estar com Leo é sempre uma honra, esse cara é incrível", completa.

Aos 36 anos, as irmãs têm 11 de carreira e garantem que trabalhar em família e conviver tanto tempo juntas não é tão complicado assim.



"A gente já dividiu até o útero né (risos). Eu e a Maiara temos uma relação muito transparente uma com a outra, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, dividimos muito nosso dia a dia. Acho que pelo fato de sermos gêmeas isso ajuda muito nessa questão de cumplicidade para que tudo flua da melhor forma possível e facilita muito em tudo, até mesmo quando nossas opiniões divergem chegamos ali no consenso sem brigas e discussões", conta Maraisa.

Volta e meia, elas viram notícia por conta da aparência ou de algum comportamento no show que viraliza nas redes sociais. O corpo magro de Maiara tem sido um assunto abordado com frequências, mas as gêmeas dizem que lidam bem com a vaidade e a pressão da sociedade em torno disso.



"Optamos por estar bem com a gente. Se nos exames médicos está tudo certinho é isso que importa", minimiza Maraisa.

Expectativa para o novo DVD

Maiara prefere focar nos projetos profissionais e diz que o novo DVD terá muita música boa, que representa a essência da dupla. "Selecionamos as inéditas pensando em nossa trajetória e no que representamos, também teremos algumas regravações que marcaram a história do sertanejo".

A cantora ainda entrega quais rituais ela e a irmã têm antes de subir no palco. "A gente costuma comer coisas leves antes de subir nos palcos. Estamos sempre pedindo bastante frutas nos camarins, e temos muita fé. A nossa oração antes de cada apresentação é sagrada", diz.

Maraisa faz mistério quando o assunto são as apostas que ela acredita que será sucesso entre o público. "A gente tem algumas, sim, mas ainda vamos precisar conferir o resultado da gravação, ver como tudo ficou, para escolher o single que iremos lançar primeiro, ou EP, tudo isso será desenhado. Mas, eu tenho duas composições neste projeto que particularmente tenho meu xodózinho nelas (risos)".



Os figurinos das artistas terão uma pegada com estética bem country e prometem chamar a atenção. "Para o DVD a gente usa couro, jeans, franjas e brilho, entrando um pouco nessa onda do 'Western Cowboy'. A gente dá um pitaco aqui outro pitaco ali para ter um pouca da nossa cara né, criamos esse conceito junto com o nosso stylist, Luiz Plínio, que já esteve com a gente em outros projetos incluindo o 'The Voice' e todos os looks desse projeto foram desenvolvidos pelo Silfar e estamos muito apaixonadas no resultado", conta Maraisa.

Maturidade ao longo da carreira

As irmãs passaram por muita coisa ao longo da carreira, e a maturidade trouxe muitos aprendizados. Maiara disse o que diria para a dupla quando começou na profissão se esse "encontro" fosse possível.



"Para seguirem em frente, que todos os nãos que levarem vai ser para um propósito maior. Diria também para que aproveitem a vida com mais leveza, não ficarem tão ansiosas, teremos fãs que incríveis que estarão ao nosso lado em toda circunstância, assim como os amigos que a estrada vai nos apresentar, que serão nossa fortaleza", conclui.