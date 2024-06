Fabiana Justos e o filho Luigi, de nove meses - Reprodução

Publicado 09/06/2024 12:14

Rio - A empresária Fabiana Justus compartilhou, no domingo (9), passeio no parque feito com os três filhos no fim de semana e escreveu legenda reflexiva sobre a vida após passar por transplante de medula óssea há dois meses.

"Hoje fiz um passeio ao ar livre e me senti tão bem! As meninas ficaram tão felizes de estarem comigo fora de casa… Foi muito especial. E assim, aos poucos, a vida vai 'voltando'. Ainda tem um longo caminho de cuidados pela frente, mas como eu sempre digo, sigo comemorando as vitórias ao longo do processo!", disse ela.

Fabiana Justus curte o fim de semana com as crianças Reprodução

A filha de Roberto Justus é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de cinco anos, e Luigi, de nove meses. "Aquela famosa frase: 'a vida é uma jornada, e não um destino!'. Bora curtir essa jornada maravilhosa da maneira que eu puder!”, parafraseou.

Depois da alta, a influenciadora tem compartilhado a rotina de cuidados com o novo órgão "emprestado" , assim como informando os seguidores sobre como funciona um transplante e a necessidade da doação para salvar vidas.