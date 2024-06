Lorena Improta - Leo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

Lorena ImprotaLeo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

Publicado 09/06/2024 09:21

Rio - O segundo dia do festival do 'São João da Thay', neste sábado (8), foi pra lá de animado e teve shows de Fafá de Belém, Wesley Safadão e Alceu Valença, além de algumas manifestações culturais. Várias celebridades curtiram o evento, como Lorena Improta, Rita Batista, Vivian Amorim, Milton Cunha, Davi, Sarah Aline, Beatriz Reis, Raquele, Michel, Giovanna e Lucas Pizane.

Com um look todo vermelho, a ex-BBB Isabelle se apresentou com o Boi Garantido, representando a força e a resistência da cultura amazônica, no festival. Apaixonado, Matteus conferiu a performance da amada no palco e fez vários vídeos e fotos dela.

Thay também comentou a emoção de homenagear Fafá no evento, em uma publicação feita no Instagram. "Foi lindo receber Fafá de Belém no meu palco e uma honra fazer uma homenagem linda. Hoje celebramos não apenas a artista, mas a mulher extraordinária que és. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música brasileira têm encantado gerações, levando a riqueza da nossa cultura a todos os cantos do país e além. Com uma carreira brilhante que se estende por décadas, você se tornou um ícone, uma verdadeira embaixadora da nossa música. Gratidão", escreveu a influenciadora digital.