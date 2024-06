Iza se espanta com o tamanho da barriga de grávida - Reprodução /Instagram

Publicado 09/06/2024 19:15

fotogaleria Iza se apresentou em Goiânia neste sábado (9) e fez questão de vestir um look para deixar a barriguinha de grávida à amostra. Bem humorada, a cantora se espantou com o tamanho durante uma conversa com o público. A cantora fez vários registros dos momentos em seu Instagram.



Ela está grávida de Nala, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. "Eu estou muito feliz. A Nala está muito feliz também, olha isso aqui. Vocês não têm noção do sonho que é poder estar em cima do palco com minha filha. Vocês já sabem o nome dela, já estão enchendo-a de amor... Isso me deixa muito emocionada", disse.



IZA também fez questão de descer do palco para cumprimentar os fãs, que vibraram com a atitude da cantora. Na última semana, a cantora se apresentou no Tim Music Festival, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e se emocionou com a comoção e carinho dos fãs. Ela escolheu uma roupa dourada, que evidenciou a gravidez, e foi elogiada pelo público.