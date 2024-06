Fafá de Belém se apresenta no São João da Thay - Leo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

Fafá de Belém se apresenta no São João da ThayLeo Franco e Natália Rampinelli/ AgNews

Publicado 09/06/2024 13:52 | Atualizado 09/06/2024 13:53

São Luís - Fafá de Belém, de 67 anos, voltou a falar sobre as críticas que fez recentemente à organização do Rock in Rio. Em abril, a cantora lamentou a ausência de artistas do Norte e Nordeste no evento que ocorrerá no Rio de Janeiro, em setembro.

fotogaleria

"Para mim, é sempre muito violento quando não olham para a gente e quando nós somos usados como peças decorativas. Então, quando eu vi um dia de Brasil sem a Amazônia, sem o Norte e com apenas três artistas do Nordeste... Isso não existe", comentou Fafá, que se apresentou no segundo dia do São João da Thay, neste sábado (8), em São Luís, no Maranhão.Segundo a cantora, a sua manifestação fez efeito. "O resultado é que teremos artistas lá e eu espero que outros festivais também tenham. Que olhem para a gente não como uma coisa folclórica, local e exótica. Olhem para a nossa cultura como uma cultura que é o chão do Brasil", acrescentou.Em abril, após a divulgação das atrações do Rock in Rio, Fafá de Belém utilizou as redes sociais para criticar a ausência de artistas da região Norte no "Dia do Brasil", ação do festival que vai homenagear a música nacional em um dia do evento. A cantora protestou contra a falta de representatividade de ritmos amazônicos, como o tecnobrega, carimbó e guitarrada, que foram deixados de lado na programação.