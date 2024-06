Edvana Carvalho e Breno da Matta - Anderson Bordê / Agnews

Publicado 09/06/2024 12:57 | Atualizado 09/06/2024 13:05

Rio - Edvana Carvalho e Breno da Matta prestigiaram o 'Presença Festival', no Circo Voador, na Lapa, na noite deste sábado (8). Os atores, que interpretam Inácia e o pastor Lívio, respectivamente, deram um show de simpatia na porta do local e posaram para algumas fotos.

Uma das atrações do evento foi Gaby Amarantos. A cantora arrasou com um look prateado, inspirado em um disco voador, e empolgou o público ao som de seus maiores hits, incluindo "Ex Mai Love", tema de abertura da novela "Cheias de Charme". Thiago Pantaleão e Rebecca também subiram ao palco do festival, que celebra a diversidade, inclusão e equidade na cultura. Uma das atrações do evento foi Gaby Amarantos. A cantora arrasou com um look prateado, inspirado em um disco voador, e empolgou o público ao som de seus maiores hits, incluindo "Ex Mai Love", tema de abertura da novela "Cheias de Charme". Thiago Pantaleão e Rebecca também subiram ao palco do festival, que celebra a diversidade, inclusão e equidade na cultura. Já Preta Gil precisou cancelar seu show no evento por motivo de saúde. Ela está internada na internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio, para tratar uma infecção urinária devido a um cálculo renal.

Celebridades como Bruno Chateaubriand, Claudia Lira, Luis Lobianco, Ludmillah Anjos e Thiago Thomé também conferiram as apresentações do evento, que encerra neste domingo (9), com atividades gratuitas no Centro de Movimento Deborah Colker, na Gávea, na Zona Sul do Rio.