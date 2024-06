Preta Gil trata infecção urinária - Reprodução do Instagram

Publicado 08/06/2024 12:34 | Atualizado 08/06/2024 12:36

Rio - Preta Gil segue internada na Clínica São Vicente, na Gávea , na Zona Sul do Rio, para tratar uma infecção urinária devido a um cálculo renal. Em um comunicado publicado no Instagram Stories, neste sábado (8), a equipe da artista informou que ela está bem e que, em breve, retomará os compromissos profissionais após precisar cancelar seus shows em alguns festivais neste fim de semana.

"Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clinica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. Devido a isso, a artista precisou cancelar sua agenda de shows desse final de semana no 'Presença Festival' e 'Festival Salve o Sul'. Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais", diz a nota.