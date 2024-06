Luma César e Ed Beccle anunciam noivado - Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2024 15:27 | Atualizado 08/06/2024 16:25

Rio - Luma César, filha de Elaine Mickely e do apresentador César Filho, anunciou o noivado no Instagram no sábado (8). Ela vai se casar com Ed Beccle, inglês e criador de um aplicativo cristão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luma (@luma.cesar) "Amor, com você aprendo todos os dias o que é o amor e o que significa amar. Você me ensina sobre companheirismo, gentileza, bondade, generosidade, mas acima de tudo, amor. Sobre amar como Jesus ama. Compartilhar a vida com você é um privilégio", iniciou.

Em uma das imagens, o anel de noivado fica destacado: "Mal posso esperar pelo resto de nossas vidas juntos. Sou muito grata a Deus por me confiar para ser sua parceira, para te amar e estar sempre ao seu lado. Hoje, mais uma vez, vi Suas promessas para nossas vidas se tornarem realidade".

Eles se conheceram nas redes sociais em 2020 e se encontraram pela primeira vez no México, onde o casal foi tomar a vacina da Covid-19. Na época, o imunizante ainda estava indisponível no Brasil. Os pais da famosa também registraram o momento em post nos perfis de Instagram de cada um.