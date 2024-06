Dudu Camargo no "Link Podcast" - Reprodução

Dudu Camargo no "Link Podcast"Reprodução

Publicado 08/06/2024 13:04 | Atualizado 08/06/2024 13:05

Rio - Em conversa no podcast "Link Podcast", o apresentador Dudu Camargo quebrou o silêncio sobre polêmico episódio às vésperas da demissão do SBT, que, segundo informações do site TV POP, foi o estopim do mal-estar com Silvio Santos.

De acordo com o portal, ele tinha defecado no chão do camarim e limpado com uma toalha, e ao invés de descartá-la, escondeu o pano atrás do micro-ondas. "Não é do meu feitio (rebater polêmicas). Sempre fui detonado, esta não foi a primeira polêmica em que me envolvi.Penso que, sempre que falar nessas fake news, estarei propagando", afirmou o rosto do programa "Primeiro Impacto".

Quem propagou a noticia falsa foi um ex-colega e desafeto, segundo ele. "Achei muita covardia vincular minha saída do SBT a esse episódio maluco. Quem soltou essa notícia foi um portal que a Record já processou diversas vezes e quis viralizar em cima da minha demissão".

Ao encerrar o assunto, Dudu Camargo disse que "O DNA da emissora mudou com a saída de Silvio Santos" da direção, e que vários "figurões" também desejavam sair. Ele declarou não ter magoas de ninguem e que já superou o ocorrido.