Reprodução / Instagram - Reprodução / Instagram

Reprodução / InstagramReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2024 20:27

Convidado do São João da Thay, o ex-"BBB 24" Lucas Pizane tem se divertido com dancinhas. No Instagram, ele vem postando fotos e vídeos na maior diversão, sem medo de ser feliz, e diz estar adorando.

"Primeiro dia de São Joao da Thay, não quero ir embora do Maranhão. E agora?", questionou Lucas.

fotogaleria

Os seguidores não perderam nem um minuto e fizeram seus comentários. "Que uma força maior não permita que esse homem faça uma cirurgia no corpo o no rosto ou afins e continue lindo assim", afirmou. "Representando muito bem a Bahia", comentou um seguidor.



Na mais recente, o cantor desceu "Na Boquinha da Garrafa", hit do grupo É o Tchan. Em cima de um palco, o ex-BBB dançou ao lado da anfitriã do evento, Thaynara OG. "Toda oportunidade que Thaynara tem de não passar vergonha sozinha, ela me chama pra passar vergonha com ela. Eu, com minha cara mais limpa, sempre vou”, disse Lucas.

Os seguidores comentaram com tudo no vídeo. "E o cara atrás te chamando de gostoso", brincou um. "O cara é bonito, tem carisma e ainda tem Molejo", afirmou outro.