Publicado 08/06/2024 16:21 | Atualizado 08/06/2024 16:23

Rio - Isabella Santoni se casa neste sábado (8) com o empresário Henrique Blecher. A atriz mostrou nas redes sociais um vídeo se preparando para a comemoração. A ex-"Malhação" apareceu sendo maquiada e penteada com todo glamour. Ela tirou o período da manhã para relaxar e um hotel boutique, na Zona Sul do Rio, com um espetáculo café da manhã. A mãe, Ana Cristina Ribeiro, e a irmã, Nina, estavam presentes.

"A contagem regressiva acabou! Chegou o grande dia", escreveu Isabella. Ela também surpreendeu com uma foto do caderno no qual escreveu os votos de casamento para Henrique, que é ex-marido de Emanuelle Araújo e tem uma filha de outra união.



Eles casaram no civil no dia 12 de maio. Isabella Santoni e Henrique Blecher prestigiaram juntos a coletiva do elenco para a terceira temporada da série "Dom" no dia 13 de maio em que ela interpreta a personagem Viviane, na primeira vez em público do casal desde a mudança de status.



