Will Smith e Jada Pinkett Smith, mãe de Jaden, fizeram parte do grupo de produtores do longa, que foi filmado na China Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2024 11:33

Rio - O ator Will Smith, em cartaz nos cinemas no filme "Bad Boys: Ride or Die", alegou que teve divida milionária por não pagar imposto de renda na década de 80, durante entrevista ao podcast americano "7PM in Brooklyn".

A dívida escalonou e se tornou ainda maior por conta dos juros e multas. Will precisou vender tudo que tinha para quitar os débitos com o governo. Ele disse que levou 2 anos para terminar de pagar suas dívidas de US$ 28 milhões na Receita Federal dos Estados Unidos, que confiscou todos os seus bens como carros, casas e motos.

Em entrevista a Oprah Winfrey, no Apple TV, o homem de preto afirmou que não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo com ele, pois, pouco menos de um ano antes, tinha sido premiado com um Grammy. Ele decidiu, então, se mudar da Filadélfia para Los Angeles, onde conseguiu o papel de protagonista na série "Um Maluco no Pedaço", e o resto é história.