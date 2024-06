Maiara e Maraisa em show. - Reprodução / Instagram

Maiara e Maraisa em show.Reprodução / Instagram

Publicado 08/06/2024 18:22

Rio - Maiara, 36 anos, fez uma declaração para Maraisa, neste sábado (8). Ao compartilhar fotos das duas juntas, a cantora falou o quanto a irmã gêmea é importante na vida dela e enfatizou que ama trabalhar com ela.

fotogaleria

"Que sorte a minha ter você. De ontem em Santa Branca/SP, quando a gente trabalha com quem a gente ama… nem é trabalho! Te amo! Obrigada por tudo!", escreveu.



Seguidores e artistas se emocionaram com o post da sertaneja. "Demais", disse o apresentador Danilo Gentil. Já os fãs colocaram seus comentários. "Que coisa mais linda”, afirmou um. "Amo amar vocês! O amor de vocês transforma vidas", pontuou outro.



Em maio, Maiara fez um agradecimento sobre a história da dupla com quase dez anos juntos e da gravação do DVD Imensidão, em Goiânia.



"Uma história sendo escrita no dia 23 de maio, o DVD Imensidão saindo do papel e se tornando realidade. Com uma grande alegria no coração, venho aqui agradecer a cada um de vocês que fizeram parte em desse sonho que se tornou realidade, mais um episódio formado dentro da nossa cidade querida, Goiânia", afirmou a cantora, que continuou:

"Ao lado de grandes nomes da música sertaneja, pessoas que tenho uma admiração incrível desde o início da minha carreira, muitíssimo obrigada por tudo, viu? Cada um de vocês ao nosso lado, representando esse nosso estado para um projeto que ficará na história. Foi tudo perfeito, cada música, momento e esse público maravilhoso que lotou a pecuária de Goiânia, vocês são demais".