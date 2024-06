Isis Valverde exibe as curvas em dia de praia com o noivo, Marcus Buaiz - Reprodução do Instagram

Isis Valverde exibe as curvas em dia de praia com o noivo, Marcus BuaizReprodução do Instagram

Publicado 09/06/2024 13:40

Rio - Isis Valverde, de 37 anos, curtiu o domingo ensolarado na companhia do noivo, Marcus Buaiz, em uma praia. Usando um biquíni branco estiloso, com a parte superior em formato de concha, a atriz renovou o bronzeado e exibiu o corpo escultural. Ela ainda compartilhou, no Instagram, um clique em que aparece ao lado do amado. "Esse céu, esse dia, esse lugar, essa vista, meus amores, o mar", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, Marcus se derreteu por Isis. "Você e o Mar … Plenitude". Famosos e fãs também exaltaram a beleza da atriz. "Cada dia mais linda", disse um admirador da artista. "Deusa", opinou outro. "Perfeita demais", frisou uma terceira pessoa.

Isis e Marcus começaram a se relacionar no ano passado e ficaram noivos em dezembro. O empresário é ex-marido da cantora Wanessa Camargo, de quem se separou em maio de 2022 e tem dois filhos, José Marcus e João Francisco.