Lulu Santos tem previsão de alta nesta segunda-feira (10) - Reprodução / Instagram

Lulu Santos tem previsão de alta nesta segunda-feira (10)Reprodução / Instagram

Publicado 09/06/2024 15:58

Rio - O último boletim médico de Lulu Santos indica que ele teve melhora no estado de saúde e aponta que o cantor está com alta médica prevista para esta segunda-feira (10). Internado na clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul, o artista foi hospitalizado após sentir mal-estar em casa. O documento afirma que, apesar de continuar sendo hidratado, Lulu tem a dor abdominal controlada e não está com febre.

fotogaleria

A banda Detonautas, que se apresentou no festival João Rock, fez uma homenagem para Lulu Santos ao cantar a música "Apenas mais uma de amor". "Que linda homenagem! Torcendo pela sua melhora, Lulu", afirmou um seguidor. "Ele merece. Suas músicas são lindas", disse outro.

Na sexta-feira (7), dia da internação diversos artistas mandaram mensagem de apoio e melhoras. Maria Gadú e Vitor Kley desejaram melhoras para o colega de profissão. Além deles, Zélia Dulcan afirmou que espera a recuperação do amigo: "Lu! Queremos você bem! Se cuida. A torcida é imensa, que nem nosso amor por você".