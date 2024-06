Lulu Santos é internado após sentir mal-estar - Lorena Dini / Divulgação

Lulu Santos é internado após sentir mal-estarLorena Dini / Divulgação

Publicado 08/06/2024 11:12 | Atualizado 08/06/2024 11:18

Rio - Lulu Santos, de 71 anos, está internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio. O cantor deu entrada na unidade de saúde, nesta sexta-feira (7), após sentir um mal-estar em casa. O quadro de saúde dele é considerado estável. As apresentações que o artista faria nos festivais "João Rock", no interior de São Paulo, e "Salve o Sul", no estádio Allianz Parque, foram canceladas.

"Devido a um mal-estar sentido em sua casa na tarde de ontem (07/06), o cantor Lulu Santos deu entrada na Clinica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde por orientação médica permanecerá internado em observação clínica nas próximas 48h. O cantor está sob cuidados médicos e o quadro de saúde é estável. Em função do ocorrido, está cancelada a participação do artista nos festivais: João Rock (08/06) e ‘Salve O Sul’ (09/06)", diz o comunicado publicado no Instagram de Lulu.

Nos comentários, famosos desejaram uma boa recuperação ao cantor. "Melhoras, você é necessário", disse Mônica Martelli. "Fica bom logo", afirmou Fernanda Rodrigues. "Melhore, querido amado", desejou Tatá Werneck.